Fall "Maddie": 800 Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Nach dem erneuten Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" Anfang Juni sind mehr als 800 Hinweise zum Fall der verschwundenen Madeleine "Maddie" McCann beim Bundeskriminalamt (BKA) eingegangen. Das sagte BKA-Ermittler Christian Hoppe am Mittwoch im ZDF. Die Qualität der Hinweise könnten angesichts der Zeitspanne noch nicht eindeutig bewertet werden. Einige Hinweise seien aber schon heute als weiterführend für die Ermittlungen zu bezeichnen, so Hoppe. Über den genauen Stand der Ermittlungen und die Frage, ob die vorliegenden Indizien gegen einen 43-jährigen Hauptverdächtigen für eine Anklage ausreichen, wollte sich der BKA-Ermittler nicht äußern.

"Maddie" seit 13 Jahren verschwunden

Die damals dreijährige "Maddie" verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz. Am 4. Juni 2020 teilten BKA und Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend mit, dass der wegen anderer Delikte in Kiel inhaftierte 43-Jährige unter Mordverdacht stehe. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler nach eigenen Angaben bereits durch einen Hinweis nach einer ZDF-Sendung im Oktober 2013. Auch die Eltern des britischen Mädchens waren damals in der Sendung zu Gast.

Appell an TV-Zuschauer

Ein zentraler Aspekt der Ermittlungen ist eine Handyverbindung. Der Verdächtige soll mit einem Handy am Tattag in der Nähe des Tatorts gewesen sein. Die Fahnder sind daher auf der Suche nach dem Nutzer einer portugiesischen Handynummer. Diese wurde am Mittwoch in der ZDF-Sendung eingeblendet (+351 912 730 680). Wer bis Juni 2007 Kontakt zu portugiesischen Telefonnummern hatte, solle in alten Handys, Telefonbüchern und Rechnungen nach der Nummer suchen, appellierte BKA-Ermittler Hoppe.

