Stand: 04.04.2023 16:51 Uhr Fahrzeug verliert auf der A7 komplette Speiseeis-Vitrine

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei: Auf der A7 bei Dramfeld (Landkreis Göttingen) hat am Montagabend ein unbekanntes Fahrzeug eine Speiseeis-Vitrine verloren. Nach Angaben eines Sprechers ereignete sich der Vorfall in der Ausfahrt zur A38. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer den Verlust der 1,80 Meter breiten Vitrine nicht bemerkte und in unbekannte Richtung weiterfuhr. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Gefahrenstelle schnell wieder beseitigt werden. Die Polizei Göttingen nahm den Vorfall mit Humor: Die Eissaison 2023 habe für die Autobahnpolizei bereits am Montagabend begonnen, hieß es in der Pressemitteilung. Hinweise zum Besitzer der Vitrine nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0551) 491 65 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2023 | 13:30 Uhr