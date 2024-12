Stand: 02.12.2024 17:20 Uhr Fahrkartenkontrolle im Zug bringt Polizei auf eine heiße Spur

Doppeltes Pech hatten Mutter und Sohn in Braunschweig. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde im Zug von Salzgitter nach Braunschweig zunächst ein Jugendlicher bei der Fahrkartenkontrolle mit einem gefälschten Deutschlandticket erwischt. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Betrugs ein. Da der 17-Jährige noch nicht volljährig ist, habe man die Personaldaten der Mutter ermittelt. Dabei habe sich herausgestellt, dass die 36-Jährige mit gleich drei Haftbefehlen gesucht wurde. Zivilfahnder verhafteten die Mutter daraufhin in ihrer Wohnung. Die 36-Jährige wurde nach Polizeiangaben in ein Gefängnis gebracht, wo sie eine Gesamtstrafe von 27 Tagen Erzwingungshaft zu verbüßen hat. Die 36-Jährige kommt vermutlich erst Weihnachten wieder auf freien Fuß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min