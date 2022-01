Stand: 31.01.2022 09:55 Uhr Fahrkartenautomat in Bad Gandersheim gesprengt

In Bad Gandersheim im Landkreis Northeim ist am Montagmorgen ein Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Bei der Polizei sei gegen 6.15 Uhr die Meldung eingegangen. Wann genau der Automat gesprengt wurde, wie hoch der Schaden ist und ob die Täter Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Um Spuren zu sichern und den Schaden zu untersuchen, hatten Einsatzkräfte den Bahnhof über mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Bahnreisende konnten dort weder ein- noch aussteigen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version war von einem gesprengten Geldautomaten die Rede. Wir haben den Artikel korrigiert und bitten um Entschuldigung.

Weitere Informationen Osnabrück: Polizei fordert mehr Schutz für Geldautomaten Polizeipräsident Maßmann sieht Banken in der Pflicht. Bis zu sechsstellige Beträge in den Kassen seien ein Problem. (31.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.01.2022 | 09:30 Uhr