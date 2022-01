Stand: 07.01.2022 09:09 Uhr Fahrerflucht: 14-Jährige in Braunschweig von Auto erfasst

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochabend in Braunschweig von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Jugendliche eine Straße überqueren und wurde dabei von dem Wagen erfasst. Der Fahrer oder die Fahrerin soll nach dem Zusammenstoß einen Bogen um die 14-Jährige gefahren sein. Anschließend fuhr er oder sie davon. Die Jugendliche erlitt eine Verletzung am Bein und musste im Klinikum behandelt werden. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

