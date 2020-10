Stand: 06.10.2020 16:27 Uhr Fahndung: 43-Jähriger aus Maßregelvollzug Moringen geflohen

Die Polizei fahndet nach dem 43-jährigen Franco H., der aus dem Maßregelvollzug Moringen im Landkreis Northeim entkommen ist. Die Fahndung laufe bereits seit dem 8. September, sagte eine Polizeisprecherin. Dass erst jetzt öffentlich gefahndet werde, sehe das Gesetz so vor, sagte die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen. Der Mann habe in Lehre gewohnt, aber gegen seine Residenzverpflichtung verstoßen, so die Polizei. Der wegen räuberischer Erpressung verurteilte 43-Jährige könnte sich zuletzt im Raum Goslar und Wernigerode aufgehalten haben. Wer Franco H. begegnet soll ihn nicht ansprechen, sondern sofort die Polizei verständigen. Franco H. ist 1,82 Meter groß, hat eine schlanke, kräftige Figur und trägt eine Glatze.

