Stand: 04.04.2025 13:29 Uhr Fälschungen? Zoll beschlagnahmt Ware im Wert von Millionen

Der Zoll hat bei der Durchsuchung eines Großhändlers in Braunschweig unversteuerte E-Zigaretten und mutmaßlich gefälschte Waren beschlagnahmt. Unter anderem seien in dem Lager Handyzubehör, Kopfhörer, Parfüm und Schuhe gefunden worden, die augenscheinlich missbräuchlich Designs bekannter Hersteller nutzen, teilte das in Braunschweig ansässige Hauptzollamt am Donnerstag mit. Waren mit einem Handelswert von 3,6 Millionen Euro wurden demnach sichergestellt. Ob es sich tatsächlich um Fälschungen handelt, soll nun in Zusammenarbeit mit den Markenherstellern überprüft werden. Weil die Beamten zudem knapp 600 unversteuerte E-Zigaretten bei dem Großhändler fanden, wurde nach Angaben der Zöllner bereits ein Strafverfahren gegen den Geschäftsführer eingeleitet.

