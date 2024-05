Stand: 29.05.2024 08:52 Uhr Fachtag in Göttingen: Gemeinsam Wohnen als Lösung für Senioren?

Beim 16. Niedersächsischen Fachtag "Wohnen im Alter" wird in Göttingen am Mittwoch über gemeinschaftliche Wohnprojekte auf dem Land informiert. Bezahlbare, barrierefreie Mietwohnungen fehlten häufig, teilten die Organisatoren vom Niedersachsenbüro mit. Gemeinschaftliche Wohnprojekte für alle Generationen könnten eine Lösung sein. Bei der Veranstaltung in der Alten Mensa am Göttinger Wilhelmsplatz sollen einige Beispielprojekte sowie Wohnprojekt-Initiativen aus dem Göttinger Raum vorgestellt werden. Die Stadt und der Landkreis Göttingen haben den Fachtag mitorganisiert. Der niedersächsische Sozialminister Andreas Philippi (SPD) soll ein Grußwort sprechen. Der Fachtag "Wohnen im Alter" des Niedersachsenbüros wird seit 2008 an wechselnden Orten in Niedersachsen veranstaltet.

Weitere Informationen Im Alter sicher wohnen: Darauf sollten Senioren achten Beweglichkeit, Sehfähigkeit und Gleichgewichtssinn lassen im Alter nach, das Unfallrisiko steigt. Tipps für mehr Sicherheit. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren