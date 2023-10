Stand: 19.10.2023 08:41 Uhr Fachkräftemangel in der Pflege: Runder Tisch sucht nach Lösungen

Vertreterinnen und Vertreter der Pflegebranche haben sich am Mittwochabend in Lonau bei Herzberg (Landkreis Göttingen) zu einem Runden Tisch getroffen. Auch Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) war dazu geladen. Hintergrund des Gesprächs war der aktuelle Pflegenotstand in Niedersachsen. Der Südharz ist eine Region, in der besonders händeringend Fachkräfte in der Pflege gesucht werden. Zuletzt musste dort aufgrund fehlender Beschäftigter sogar ein Pflegeheim schließen. Minister Philippi versprach in Lonau nach NDR Informationen, sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel Einwanderer schneller in der Pflege arbeiten können und dass die Pflegeausbildung attraktiver wird. Zu den Herausforderungen gehörten auch bürokratische Hürden, so ein weiteres Ergebnis des Runden Tisches mit Minister Philippi.

