Stand: 06.11.2021 15:00 Uhr FDP wählt Birkner zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl

Die niedersächsische FDP will mit ihrem Landesvorsitzenden Stefan Birkner als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2022 ziehen. Birkner, der auch Fraktionschef im Landtag ist, wurde nach Angaben seiner Partei am Sonnabend einstimmig von dem Landeshauptausschuss in Braunschweig nominiert. Bei seiner Rede in der Stadthalle sagte Birkner, dass die FDP Teil der nächsten Landesregierung werden wolle. "Wir müssen Deutschland, wir müssen Niedersachsen modernisieren, um Wohlstand dauerhaft sicherzustellen, um Bildung finanzieren zu können und für alle Herausforderungen die Kraft aufzubringen und unser Land voranzubringen. Wir sind regierungsbereit!" Birkner hatte seine Partei bereits bei den beiden vorherigen Landtagswahlen angeführt. Am 9. Oktober 2022 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

