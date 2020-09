Stand: 07.09.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Explosion vor Polizeigebäude - Mann in Gewahrsam

Vor der Polizeiinspektion in Gifhorn hat es eine Explosion gegeben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll ein 21 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag einen explosiven Gegenstand unter einen Streifenwagen geworfen haben, der vor dem Gebäude stand. Durch den lauten Knall wurde ein Beamter, der direkt im Raum dahinter saß, verletzt. Der polizeibekannte 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er war alkoholisiert und blieb unverletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde laut Polizei die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn hinzu gerufen. Zu einem Brand kam es allerdings nicht.

