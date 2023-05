Stand: 24.05.2023 08:09 Uhr Ex-VW-Vorstände sollen in Diesel-Prozess als Zeugen aussagen

Im milliardenschweren Musterprozess von Anlegern zur VW-Dieselaffäre könnte es eine umfangreiche Beweisaufnahme mit Fragen an die ehemalige Führungsetage des Autobauers geben. Ein Beschlussentwurf des Gerichts sieht vor, dass 76 Zeuginnen und Zeugen geladen werden. Darunter sind die damaligen Mitglieder des Konzernvorstandes. Das teilte das Oberlandesgericht Braunschweig am Dienstag mit. Ob und in welcher Reihenfolge Zeugen vernommen werden, darüber wolle das Gericht am 26. Juni entscheiden. Dabei geht es unter anderem darum, ob Vorstandsmitglieder vor dem Sommer 2015 Kenntnis vom Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung hatten. In dem Prozess nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz wird seit 2018 um Schadenersatz für Investoren gestritten, die nach dem Auffliegen der Diesel-Affäre Kursverluste in Milliardenhöhe erlitten. Die Kläger werfen Volkswagen vor, sie nicht rechtzeitig informiert zu haben.

