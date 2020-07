Stand: 16.07.2020 20:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ex-VW-Manager hofft auf Rest-Haft in Deutschland

Der ehemalige VW-Manager Oliver Schmidt sitzt seit 2017 in den USA im Gefängnis. Ein Bundesgericht hatte den damals 48-Jährigen im Diesel-Skandal wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze schuldig gesprochen. Nun hat der aus Stadthagen (Landkreis Schaumburg) stammende Schmidt beantragt, den Rest der Strafe in Deutschland absitzen zu dürfen. Bei einer Anhörung vor Gericht in Detroit am Donnerstag stimmte er einer Auslieferung in sein Heimatland zu. Ob diese genehmigt wird, ist laut Schmidts Anwälten aber noch nicht abschließend geklärt. Man bemühe sich, das Verfahren weiter voranzutreiben, hieß es.

Erst verurteilt, dann gekündigt

Schmidt war von Februar 2012 bis März 2015 Chef der VW-Umweltabteilung in den USA und hatte offenbar seine Hand über die Manipulation von Dieselmotoren gehalten. Nach seiner Rückkehr nach Wolfsburg flog der Betrug auf. US-Fahnder nahmen den Manager bei einem Urlaub auf dem Flughafen von Miami fest. Schmidt bekannte sich im Laufe des Prozesses schuldig, belastete aber auch seinen ehemaligen Arbeitgeber schwer. Zwei Wochen nach seiner Verurteilung erhielt Schmidt die Kündigung von VW.

