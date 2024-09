Stand: 23.09.2024 17:56 Uhr Ex-VW-Chef Winterkorn nach Unfall in Klinik: Prozesstage aufgehoben

Ursprünglich sollte der Strafprozess gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen Vorwürfen zum VW-Dieselskandal am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt werden. Doch nach Angaben des Landgerichts Braunschweig sind die beiden Termine "aus gesundheitlichen Gründen des Angeklagten aufgehoben worden". Wie der Kammer mitgeteilt worden sei, befinde sich Winterkorn "nach einem Unfall im häuslichen Umfeld" derzeit in stationärer Behandlung. Zu Einzelheiten des Gesundheitszustands machte das Gericht keine Angaben. In der kommenden Woche will die Kammer mitteilen, ob der Prozess fortgesetzt werden kann. Dem Ex-VW-Manager werden Betrug, Falschaussage und Marktmanipulation vorgeworfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW