Ex-VW-Boss auf dünnem Eis: Winterkorn sagt als Zeuge aus

Winterkorn ist als Zeuge im Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMug) gegen Volkswagen und die Porsche SE geladen. In dem Zivilverfahren, das seit 2018 am Oberlandesgericht in Braunschweig läuft, wird nicht über Schuld oder Unschuld im Dieselskandal entschieden. Es geht stattdessen um Investoren, die VW vorwerfen, den millionenfachen Betrug lange unter dem Deckel gehalten zu haben. Die Anleger argumentieren, dass sie deshalb an der Börse mehrere Milliarden Euro verloren hätten. Darum ist die Frage, wer im Konzern zu welchem Zeitpunkt von dem Betrug wusste, für das Verfahren entscheidend.