Stand: 24.02.2022 11:21 Uhr EuGH soll über Müllauto-Klage gegen Daimler entscheiden

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg befasst sich am Donnerstag mit einer Klage des Landkreises Northeim gegen den Autobauer Daimler. Der Landkreis gibt an, dass er wegen des Lkw-Kartells zu hohe Preise für die zwei in den Jahren 2006 und 2007 gekauften Müllfahrzeuge gezahlt habe. Die EU-Kommission hatte gegen Daimler und vier andere Lkw-Hersteller 2016 wegen verbotener Preisabsprachen eine Geldstrafe von insgesamt drei Milliarden Euro verhängt. Daimler argumentiert nun, dass dieser Kommissionsbeschluss keine Müllfahrzeuge erfasse. Das Landgericht Hannover hat das Verfahren ausgesetzt und den EuGH gefragt, wie der Beschluss auszulegen sei. Das Gutachten wird noch am Donnerstag erwartet.

