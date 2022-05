Stand: 27.05.2022 12:10 Uhr Eskalation auf dem Spielplatz: Elfjähriger beißt Polizistin

In Helmstedt hat ein Elfjähriger zusammen mit seiner Mutter offenbar Polizisten angegriffen. Das berichtet die Polizei. Die Beamten wurden demnach am Mittwoch zu einem Streit auf einem Spielplatz gerufen - hier waren etwa 50 Erwachsene und Kinder aneinander geraten. Mehrere Mütter stritten, beleidigten und bedrohten sich gegenseitig. Beim Versuch, die Situation mit einem Gespräch zu entspannen, wurde eine 24-jährige Beamtin plötzlich von einer der Mütter attackiert. Die 37-Jährige schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Auch der elfjährige Sohn der Frau ging auf einen Polizisten los und teilte dabei Faustschläge und Tritte aus. Außerdem biss er einer Beamtin in den Arm. Die Beamten mussten den Jungen bis zum Eintreffen eines Rettungswagens fixieren. Die Bilanz des Einsatzes: Sechs Platzverweise sowie Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidung und tätlichen Angriffs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.05.2022 | 15:00 Uhr