Erstmals wird ein Luchs aus dem Harz im Solling ausgewildert Der Luchs hat sich in Niedersachsen wieder angesiedelt: Im Harz haben sich die Tiere vermehrt und ausgebreitet. Nun ist der Solling dran - mit einer ersten ausgewilderten Luchsin geht es los.

Das junge Tier ist nach Angaben von Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) verwaist. Er will die Luchsin am Montagmittag bei Holzminden in die Freiheit entlassen. "Das Harzer Luchsprojekt ist ein voller Erfolg für den Artenschutz", sagt Meyer, "aus den ausgewilderten Luchsen ist eine vitale Population geworden."

Luchs soll sich in Südniedersachsen weiter ausbreiten

Rund 200 Jahre galt der Luchs als ausgestorben. Jetzt gibt es nicht nur mehr als 80 Exemplare im Harz, sondern auch erste Tiere im Hils und im Solling. Die ausgewilderte Luchsin soll dazu beitragen, die Ausbreitung in Südniedersachsen weiter zu stärken.

