Stand: 25.07.2024 12:08 Uhr Erstmals Wölfe in Wolfsburg entdeckt: Welpen tappen in Fotofalle

Drei Wolfswelpen haben am Mittwoch in Wolfsburg eine Fotofalle ausgelöst. Für die Jägerschaft Wolfsburg ist das ein entscheidender Hinweis dafür, dass sich in Wolfsburg ein Rudel angesiedelt haben könnte. Der Jägerschaftsvorsitzende Ralph Schräder spricht von einer Sensation. Es sei das erste Mal, dass Wölfe hier nachgewiesen wurden, so Schräder. Eigentlich sei eine Stadt wie Wolfsburg wegen des eingeschränkten Platzes kein geeigneter Raum für Wölfe. Laut Schräder reicht den Tieren aber schon eine gesicherte Nahrungsgrundlage und sie siedeln sich an. Er schätzt, dass die drei Jungtiere auf den Fotos zwischen drei und vier Monate alt sind. Eine weitere Spur von Wölfen bei Wolfsburg vermutet ein Schafshalter aus der Umgebung. Mehrere seiner Schafe waren am vergangenen Wochenende gerissen worden. Die "Wolfsburger Nachrichten" hatten zuerst darüber berichtet. Laut Schräder laufen dazu aktuell DNA-Tests.

Weitere Informationen Wölfe in Deutschland: Niedersachsen ist Wolfs-Hotspot Vor 20 Jahren ist der Wolf nach Norddeutschland zurückgekehrt. Landkarten zeigen, wo er lebt und wie er sich ausbreitet. mehr

