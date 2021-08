Stand: 31.08.2021 14:32 Uhr Erste Schulen im Landkreis Northeim erhalten Luftfilter

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres werden im Landkreis Northeim die ersten Schulen mit Luftfiltern gegen Coronaviren ausgestattet. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden zunächst 62 mobile Geräte ausgeliefert - unter anderem an die Oberschule in Bad Gandersheim, die KGS Moringen und das Corvinianum in Northeim. Die 184.000 Euro teure Maßnahme zum Schutz vor der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus hatte der Kreistag im Juli beschlossen. Besonders Klassenräume mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern sollen Luftfilter erhalten, außerdem Räume, die nur schlecht gelüftet werden können. Um noch mehr Klassenräume ausstatten zu können, laufe derzeit eine europaweite Ausschreibung, hieß es.

Weitere Informationen Northeim steckt über sechs Millionen Euro in Schulsanierung Der Landkreis investiert unter anderem in Luftfilter gegen Corona, aber auch in die Sicherheit von Gebäuden. (30.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.08.2021 | 06:30 Uhr