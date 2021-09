Stand: 16.09.2021 17:26 Uhr Erste Hinweise zu Anschlägen auf Aufnahmebehörden

Im Fall der Brandanschläge auf Aufnahmebehörden in Langenhagen (Region Hannover) und Braunschweig hat die Polizei nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" erste Hinweise erhalten. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle bestätigte am Donnerstag, dass eine einstellige Zahl an Anrufen eingegangen sei. Polizei und Landeskriminalamt prüften diese Hinweise, unklar sei noch, ob eine heiße Spur darunter sei. Auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde in Langenhagen waren im Januar Brandsätze gefunden worden, diese zündeten aber nicht. Wenig später tauchte ein politisch motiviertes Bekennerschreiben im Internet auf. In Braunschweig waren ebenfalls im Januar zehn Fahrzeuge und ein Anhänger angezündet worden und komplett ausgebrannt, der Schaden wurde auf gut eine halbe Million Euro geschätzt.

