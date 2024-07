Stand: 23.07.2024 08:05 Uhr Erste Deutsch-Olympiade in Niedersachsen endet mit Siegerehrung

Bei der internationalen Deutsch-Olympiade des Goethe-Instituts sind die Sieger in drei unterschiedlichen Wettbewerbsstufen prämiert worden. Mahek Khan aus Bangladesch, Rayyona Ibrokhimova aus Usbekistan und Ana Kotevska aus Nordmazedonien holten sich jeweils den Titel, teilte das Goethe Institut mit. Acht Tage lang haben rund 100 Jugendliche aus 60 Ländern an der Internationalen Deutsch-Olympiade in Göttingen teilgenommen. Das Ziel sei, den internationalen Nachwuchs zu fördern, junge Menschen im Ausland für die deutsche Sprache zu begeistern, die Verständigung untereinander zu stärken und den Zugang zur deutschen Kultur, Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Sie findet seit 2008 alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr war mit Göttingen die Veranstaltung erstmals in Niedersachsen.

