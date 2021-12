Stand: 16.12.2021 07:21 Uhr Erneuter Bombenfund in Braunschweig - Sonntag Entschärfung

Im Südosten von Braunschweig ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die mutmaßliche Fliegerbombe soll laut Stadtverwaltung am Sonntag freigelegt und entschärft werden. In einem Radius von 1.000 Metern werden dann Häuser evakuiert sowie Bahnlinien und die Autobahn 39 gesperrt. An dem Fundort in der Braunschweiger Lindenberg-Siedlung war bereits Anfang Dezember ein Weltkriegs-Blindgänger gefunden und entschärft worden.

