Stand: 08.10.2019 06:14 Uhr

Erneute Verzögerung: A7 bis heute Abend gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 7 bei Salzgitter ziehen sich in die Länge. Der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter könne erst heute Abend freigegeben werden. Bis dahin bleiben beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Autobahnpolizei Hildesheim mitteilte. Zunächst hatten die Behörden gehofft, die Sperrung einen halben Tag früher aufheben zu können. Grund für die Verzögerung ist laut Polizei das Wetter: Weil Regen erwartet wird, werde es voraussichtlich länger dauern, bis der Asphalt ausgehärtet und befahrbar sei.

Boden abgesackt: A7 bei Salzgitter wird repariert Hallo Niedersachsen - 07.10.2019 19:30 Uhr Wegen Bodenwellen ist die A7 bei Salzgitter-Derneburg seit Samstag gesperrt, auf den Ausweichstrecken kommt es zu Staus. Die Fahrbahn wird abgefräst und neu asphaltiert.







Boden muss auf 30 Metern Länge ausgeglichen werden

Die für die Bauarbeiten beauftragte Baufirma Reparaturarbeiten hatte sich am Montagmorgen zunächst ein Bild vom Ausmaß der Schäden gemacht. Anschließend wollten die Bauarbeiter auf einer Länge von 30 Metern die Deckschicht auffräsen, die Unebenheiten ausgleichen und die Fahrbahn wieder asphaltieren, hieß es von der Landesstraßenbaubehörde in Bad Gandersheim. Anschließend müsse der Belag rund sieben Stunden abkühlen, hieß es weiter. Dass die Bauarbeiten nicht schon am Wochenende begonnen haben, liegt laut Polizei daran, dass die beauftragte Straßenbaufirma keine einsatzbereiten Mitarbeiter gefunden hat.

Abgesackte A7 wird repariert 07.10.2019 12:15 Uhr Der abgesackte Teil der A7 bei Salzgitter wird seit Montagmorgen instand gesetzt. Dienstagabend soll die Sperrung der Autobahn aufgehoben sein.







Sperrung sorgt für lange Staus zu Ferienbeginn

Die ungeplante Vollsperrung sorgte zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen am Sonnabend auf den Ausweichstraßen für lange Staus. Die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtete über ein "Verkehrschaos im Landkreis". Reisende und Pendler sollten die A7 bei Salzgitter weiträumig umfahren. Die Polizei rechnet auch auf den Ausweichstrecken auf A39, B1 und B6 mit Staus.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.10.2019 | 19:30 Uhr