Sonder-Aktionen sollen Menschen zum Impfen bewegen Stand: 13.08.2021 12:32 Uhr Viele Landkreise, Verbände und Unternehmen in Niedersachsen unterstützen in diesen Tagen weiter die Impfkampagne des Landes gegen das Coronavirus.

Die Kfz-Innung in Gifhorn lädt heute zu einer kostenlosen Corona-Impfung in ein Autohaus ein. Parallel können Impfwillige kostenlos ihr Auto einem Urlaubscheck unterziehen lassen.

Suchthilfe in Hannover impft heute drogenabhängige Menschen

In Hannover impft die Suchthilfeeinrichtung Stellwerk ebenfalls heute drogenabhängige Menschen. Von 14 bis 17 Uhr steht ein Impfmobil vor der Einrichtung in der City. Impfwillige ab 18 Jahren müssen nur einen Ausweis mitbringen; eine Krankenkassenkarte ist nicht nötig. Verimpft wird der Stoff von Johnson & Johnson - davon reicht eine Dosis für den Impfschutz.

Landkreis Göttingen verlängert "Walk-in-Impfen" bis 4. September

Der Landkreis Göttingen weitet erneut sein Angebot des "Walk-in-Impfens" aus. In den Impfzentren in Herzberg und Göttingen ist das Impfen ohne Termin möglich. Der Landkreis hat das Angebot, sich spontan impfen zu lassen, bis zum 4. September verlängert. Die Impfzentren haben dienstags bis sonnabends von 9 bis 10.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet. Heute sind sie bis 20 Uhr offen.

Impfangebot rund um Bundesligaspiel vom VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und die Stadt Wolfsburg bieten zum Saisonauftakt am Sonnabend erneut eine Impfaktion an. Impfwillige können sich in der Zeit von 13 bis etwa 18.30 Uhr im Fanhaus an der Volkswagen Arena immunisieren lassen - auch während des Bundesligaspiels des VfL gegen Aufsteiger VfL Bochum. Das kostenlose Angebot richtet sich an Personen ab zwölf Jahre, auch wenn sie keine Eintrittskarte für das Ligaspiel besitzen.

Impfzentrum Heidekreis impft am Sonnabend bis 14 Uhr

Das Impfzentrum des Landkreises Heidekreis in Bad Fallingbostel öffnet am Sonnabend zwischen 8.30 und 14 Uhr. Impfwillige ab 18 Jahren können sich ohne Termin immunisieren lassen. Wie der Landkreis mitteilte, stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Impfwillige werden demnach gebeten, ihren Personalausweis und wenn möglich den Impfpass mitzubringen. Außerdem ist es möglich, sich bei den Ärztinnen und Ärzten vor Ort zu informieren, ohne sich zu einer Impfung zu verpflichten.

Letzte Erstimpfungen im Impfzentrum Peine

Der Landkreis Peine führt heute letztmalig Erstimpfungen durch, da das Impfzentrum voraussichtlich zum 3. September geschlossen wird. Andernfalls könnte der Abstand zur Zweitimpfung nicht mehr eingehalten werden.

