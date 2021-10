Stand: 25.10.2021 13:25 Uhr Erneut Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg

In Wolfsburg haben Unbekannte erneut den Lack eines Autos mit einem aggressiven Klebstoff verschmiert. Nach zwei Fällen von Ende letzter Woche sei am Wochenende ein weiterer bekannt geworden, so die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Seit mittlerweile vier Jahren kommt es in unregelmäßigen Abständen in Wolfsburg zu solchen Klebstoff-Attacken. Der Schaden an rund 800 Autos beläuft sich auf mittlerweile rund 1,5 Millionen Euro. Bislang hat die Polizei keinerlei Spur zu dem oder den Tätern.

