Erneut Großbrand im Harz: Warnung vor Rauch rund um Brocken Stand: 03.09.2022 17:34 Uhr Im Nationalpark Harz ist drei Wochen nach einem Großbrand wieder ein Feuer ausgebrochen. Erneut ist ein Waldgebiet am Brocken betroffen. Die Behörden warnen vor starkem Rauch.

Der Brand schwele in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof, wie die Polizei in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) am Nachmittag sagte. Einem Sprecher zufolge brannte es zu diesem Zeitpunkt auf einer Breite von gut 200 Metern. Die Feuerwehr baue vor Ort ihren Einsatz auf, habe jedoch angesichts des unwegsamen Geländes Probleme. Dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zufolge sind bereits mehr als 100 Kräfte sowie ein Löschhubschrauber vor Ort, ein weiterer soll folgen.

VIDEO: Waldbrand im Harz (15.08.2022) (1 Min)

Hinweis über NINA-App: Brocken und Umgebung meiden

Die Leitstelle im Harz hat derweil über die Warn-App NINA eine Gefahreninformation wegen des starken Rauchs verschickt. Demnach ist in der Umgebung die Sicht getrübt, die Menschen sollen zudem Fenster und Türen geschlossen halten, Klimaanlagen ausschalten und - sofern sie sich draußen aufhalten - Mund und Nase mit Tuch oder Maske bedecken. Die Behörden planen zudem, den Brocken zu evakuieren.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Auf dem bei Ausflüglern und Wandernden beliebten Berg liegen unter anderem ein Hotel und der Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen. Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des 1.141 Meter hohen Brockens mehrere Tage gewütet.

