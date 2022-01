Erneut Corona-Proteste geplant - Behörden mit klarer Ansage Stand: 10.01.2022 09:36 Uhr Kritiker staatlicher Corona-Maßnahmen und Impfgegner wollen auch heute wieder auf die Straßen gehen. Die Behörden im Südosten Niedersachsens machen den Teilnehmenden klare Ansagen.

Die Stadt Braunschweig und die Polizei rufen die Teilonehmenden dazu auf, sich an die geltenden Vorgaben zu halten - und unter anderem Maske zu tragen und Abstände einzuhalten. Man wolle auch dieses Mal alles dafür tun, dass Verstöße geahndet werden, teilte die Stadt mit. Diese sollen konsequent angezeigt und empfindliche Bußgelder verhängt werden. Angriffe auf die Polizei werde man nicht hinnehmen.

Corona-Demo in Gifhorn angemeldet

In Göttingen, Northeim, Braunschweig und Hann. Münden gelten die Auflagen für angemeldete und unangemeldete Corona-Demos schon länger. Weitere Kommunen in der Region haben ähnliche Verfügungen erlassen, so die Stadt Salzgitter sowie die Landkreise Peine und Goslar. In Gifhorn haben Corona-Kritiker für heute Abend erstmals eine Demo offiziell angemeldet.

