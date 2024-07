Stand: 29.07.2024 13:59 Uhr Erleichterung in Hahausen: Ausgebüxtes Kälbchen wieder da

Ein verschwundenes Kälbchen ist wieder bei seiner Herde in Hahausen (Landkreis Goslar). Kathrin Lippert und ihr Cousin, dem die Herde gehört, sind erleichtert. Laut Lippert hatte ihr Cousin seine Herde am Freitag von einer Weide zur nächsten getrieben. Dabei seien alle 100 Kühe in ein Maisfeld ausgebüxt. Das Kälbchen konnte er anschließend nicht mehr finden. Kathrin Lippert hatte ihn dann dabei unterstützt, einen öffentlichen Such-Aufruf zu starten. Am Sonntagabend meldete sich ein Kuhhalter aus dem 13 Kilometer entfernten Mahlum, wo das Kalb auf der Weide mit anderen Kühen entdeckt wurde. Es hatte in der Zwischenzeit Milch von einer anderen Mutterkuh bekommen. Seit Sonntagabend ist das Kälbchen wieder mit seiner echten Mutter vereint.

