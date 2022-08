Stand: 24.08.2022 09:29 Uhr Erhöhte Waldbrandgefahr im Südosten Niedersachsens

Durch anhaltende Trockenheit herrscht in der Südosthälfte Niedersachsens am Mittwoch erhöhte Waldbrandgefahr. Örtlich wird die Gefahrenstufe vier von fünf des Waldbrandgefahrenindex erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In ganz Niedersachsen und Bremen werden zudem Höchstwerte von 30 bis 34 Grad erwartet. Nach nächtlicher Abkühlung auf 18 bis 13 Grad soll es auch am Donnerstag wieder bis zu 34 Grad heiß werden.

