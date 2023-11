Stand: 08.11.2023 16:21 Uhr Erfolgreiche Aktion: Galloways bei Weißenborn gefangen

Der Landkreis Göttingen hat beim Einfangen umherlaufender Galloway-Herden Erfolge erzielt. In Weißenborn in der Gemeinde Gleichen habe die aus 12 Tieren bestehende Herde vollständig eingefangen werden können, teilte der Landkreis mit. Bei zwei Rindern seien Betäubungsgewehre eingesetzt worden. Diese Methode käme auch für den Fang der restlichen Rinder in Frage. Ein Großteil der Galloways sei bereits eingefangen worden. Zum Einfangen der übrigen Tiere werden die Sperrzonen bis zum 29. November verlängert. Kreisumweltdezernentin Doreen Fragel (Grüne) bittet die Bevölkerung um Nachsicht. Betroffen von dem Sperrgebiet ist erneut ein Bereich zwischen den Dörfern Bremke und Ischenrode, sowie im Gartetal. Seit Juni streunen die Galloways umher.

