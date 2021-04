Stand: 29.04.2021 10:07 Uhr Entwicklungshelferin darf zurück nach Afghanistan

Entwicklungshelferin Sybille Schnehage aus dem Landkreis Gifhorn darf wieder in ihr Büro nach Afghanistan. Das meldet die "Gifhorner Rundschau". Schnehage setzt sich seit 30 Jahren mit ihrem Hilfsverein für die Ärmsten in Afghanistan ein, durfte aber fünf Jahre lang nicht in das Land reisen. Die Bundesregierung befürchtete, sie könnte dort entführt werden. Die Samtgemeinde Brome versah ihren Reisepass deshalb mit einem Sperrvermerk. Schnehage klagte immer wieder und hat jetzt recht bekommen. Das Braunschweiger Verwaltungsgericht sah keine konkreten Hinweise für eine mögliche Entführung.

