Stand: 25.05.2022 12:45 Uhr Entwarnung nach Bombenfund in Braunschweig

Eine Bombe hat am Dienstagmorgen in Braunschweig kurzzeitig für Aufregung gesorgt: Mitarbeiter einer Baufirma hatten die Stabbrandbrombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Baggerarbeiten freigelegt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnten aber wenig später Entwarnung geben: Die Bombe war bereits abgebrannt. Die Bombenreste wurden abtransportiert. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so die Braunschweiger Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2022 | 13:30 Uhr