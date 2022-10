Stand: 06.10.2022 17:55 Uhr Entwarnung: Keine Bombe in ICE am Bahnhof Göttingen

Nach dem Bomben-Verdacht in einem ICE im Göttinger Bahnhof hat die Bundespolizei Entwarnung gegeben. Laut einem Sprecher wurde in dem herrenlosen Koffer nichts Gefährliches gefunden. Kampfmittelexperten hatten das Gepäckstück geröntgt. Zuvor war ein Sprengstoff-Suchhund im Einsatz. Dieser habe aber nicht angeschlagen, so der Sprecher. Ein Zugbegleiter hatte den Koffer am Donnerstagnachmittag in einer abgeschlossenen Toilette entdeckt. Der ICE mit 250 Reisenden an Bord wurde daraufhin evakuiert. Zwei Bahnsteige wurden gesperrt.

