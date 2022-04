Stand: 07.04.2022 18:33 Uhr Entwarnung: Keine Blindgänger in Göttingen gefunden

In Göttingen sind auch am Donnerstag keine Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte die Stadt mit. Sie konnte entsprechend eine Entwarnung herausgeben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entdeckte nahe des Schützenplatzes jedoch ein Maschinengewehr, Schrott und kleinere Reste von Kampfmitteln. Sie wurden abtransportiert. Der Radweg am westlichen Leineufer wurde wieder freigegeben, so die Stadt.

