Entlaufene Galloways in Göttingen: Mehrere Rinder eingefangen

Einige der entlaufenen Galloway-Rinder in Göttingen konnten erfolgreich eingefangen werden, wie der Landkreis mitteilt. Seit Juni laufen die Tiere frei in der Region herum. Vorherige Versuche, die rund 70 Rinder einzufangen, waren gescheitert. Das liegt den Angaben zufolge auch daran, dass Unbekannte die Bemühungen immer wieder sabotiert hatten. Die Rinder waren ausgerissen, als sie ihrem Halter entzogen werden sollten. Der Landwirt hatte sich bereits in der Vergangenheit geweigert, seine Galloways selber einzufangen oder Hilfe anzubieten. Das Veterinäramt hat ihm mittlerweile untersagt, Nutztiere zu halten. Auf dem Rechtsweg kann der 59-Jährige den Anordnungen widersprechen, ansonsten gehören die Galloways offiziell dem Landkreis Göttingen.

