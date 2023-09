Stand: 29.09.2023 08:15 Uhr Entlaufene Galloways: Gemeinde verfügt Sperrzonen für Unbefugte

Bereits seit Juni streunen rund 70 entlaufene Galloway-Rinder frei durch den Landkreis Göttingen. Immer wieder wurden Versuche, die Galloways einzufangen, gestört oder sabotiert. Jetzt droht solchen Störern ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro: Drei Bereiche in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) dürfen von Freitag bis zum kommenden Mittwoch um 10 Uhr nicht mehr betreten werden. Das Sperrgebiet umfasst das Gartetal und Flächen bei Bremke und Weißenborn. Das hat jetzt die Gemeinde Gleichen in einer Allgemeinverfügung erklärt. Nur Mitarbeitende und Beauftragte der Gemeinden, des Landkreises, von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sowie ansässige Landwirte dürfen sich dort aufhalten. Die Rinder waren ausgerissen, als sie ihrem Halter entzogen werden sollten. Wegen der Gefahr von Angriffen durch die Tiere, Flurschäden und Verkehrsunfällen sei es dringend geboten, die Rinder einzufangen, so die Gemeinde Gleichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.09.2023 | 07:30 Uhr