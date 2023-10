Stand: 10.10.2023 07:00 Uhr Entlaufene Galloways: Fangversuch wurde erneut sabotiert

Erneut haben Unbekannte das Einfangen der entlaufenen Rinder in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) absichtlich gestört. Das teilte am Montagabend der Landkreis Göttingen mit. Ein beauftragter Galloway-Kenner hatte am vergangenen Freitag zwölf Rinder vor ein Gatter geführt. Dann seien mindestens sieben mit Sturmhauben vermummte Personen aus einem Wald und einem Maisfeld gekommen. Einige waren auf Mountainbikes unterwegs. Mit Trillerpfeifen hätten sie die Herde auseinandergetrieben, so der Landkreis. Kreisdezernentin Doreen Fragel und Gleichens Bürgermeister Dirk Otter zeigten sich schockiert. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Galloways müssten so schnell wie möglich eingefangen werden, da sie tierärztliche Hilfe benötigten, teilte der Landkreis mit. Zudem wird das Futter auf den Feldern knapp. Der Landkreis hat dem Rinderhalter verboten, Nutztiere zu halten und zu betreuen. Damit hat er die Auflösung des Bestandes zu dulden.

