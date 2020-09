Stand: 29.09.2020 14:32 Uhr "Enkeltrick": Rentner um mehrere Tausend Euro betrogen

In der Stadt und im Landkreis Göttingen sind wieder vermehrt Betrüger aktiv. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Göttinger Polizei mitteilte, hat ein falscher Enkel einen Rentner um mehrere tausend Euro betrogen. Der Täter meldete sich am Montag telefonisch bei dem Senior und erklärte, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Daher brauche er dringend Bargeld. Der Rentner hob bei seiner Bank Geld ab und übergab es an eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrügern, die sich als Polizeibeamte oder Verwandte ausgeben. Im gesamten Stadtgebiet und im Landkreis sei es zuletzt zu weitere Versuchen gekommen. Diese seien allerdings gescheitert, weil die Angerufenen Verdacht schöpften und umgehend die Polizei informierten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.09.2020 | 07:30 Uhr