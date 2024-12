Stand: 21.12.2024 12:38 Uhr Enkeltrick: Betrüger erbeutet 12.000 Euro von Seniorin

In Einbeck (Landkreis Northeim) ist eine Seniorin Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erhielt die ältere Frau aus Salzderhelden am Mittwoch einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete demnach, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse eine Kaution von 12.000 Euro hinterlegen, um einer Haft zu entgehen. Die Seniorin übergab das Geld kurze Zeit später an ihrer Haustür einem jungen Mann mit südländischem Aussehen, wie es hieß. Erst im Nachhinein informierte sie ihren Enkel, der sofort die Polizei einschaltete. Diese hat inzwischen Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

