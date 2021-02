Stand: 12.02.2019 17:56 Uhr Engagement für Harzer Gipskarstlandschaft

Naturschutzverbände und der niedersächsische Heimatbund fordern in einem offenen Brief an die Ministerpräsidenten der Bundesländer Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt den Erhalt der Gipskarstlandschaft im Südharz. Die Landschaft sei europaweit einmalig und müsse für nachfolgende Generationen erhalten werden, schreiben die Initiatoren in ihrem Brief an die Ministerpräsidenten. Der Gipsabbau bei Walkenried im Landkreis Göttingen, in Ellrich im Thüringer Landkreis Nordhausen sowie in Rottleberode im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt verändere die Landschaft und Artenzusammensetzung nachhaltig – das wirke sich auch negativ auf den Tourismus aus. Die Naturschützer fordern die Unternehmen bereits seit Jahren auf, den Gipsabbau zu reduzieren und auf Reycling und künstliche Gipse zu setzen. Diese Möglichkeiten würden im Südharz nicht konsequent genug umgesetzt, weil der Abbau der Gipsvorkommen günstiger und einfacher sei, kritisieren die Naturschützer. Sie appellieren an die Ministerpräsidenten, die Weichen für einen länderübergreifenden Schutz der Karstlandschaften zu stellen.

