Energiesparen: Landessieg für Gymnasium Meinersen

Das Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen (Landkreis Gifhorn) ist Landessieger in einem Online-Wettbewerb zum Energiesparen geworden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Im Kampf gegen CO2-Emissionen und Plastikmüll hätten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Bildungsmaßnahmen wie eine Wanderausstellung und medienwirksame Müllsammelaktionen in der Öffentlichkeit erarbeitet, teilte die Beratungsgesellschaft co2online am Montag mit. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert, außerdem winkt der Schule die Chance auf den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Die Abstimmung endet am 14. September. Bei dem vom Bundesumweltministerium beauftragten Online-Wettbewerb www.energiesparmeister.de hatten sich in diesem Jahr deutschlandweit 319 Schulen beworben. Der Schulwettbewerb wird seit zwölf Jahren von co2online realisiert. Dabei werden jedes Jahr Preise im Wert von insgesamt 50.000 Euro an engagierte Schüler und Lehrkräfte vergeben.

Gymnasiasten sagen Plastikmüll den Kampf an Hallo Niedersachsen - 17.09.2019 19:30 Uhr Mit einer Ausstellung und Aktionen engagieren sich die Schüler des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen gegen Plastikmüll im Meer. Nun wurden sie auch Teil einer Doku des NDR.







