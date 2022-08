Stand: 01.08.2022 07:28 Uhr Energiekrise: Steinkohlekraftwerk Mehrum soll ans Netz gehen

Das Kraftwerk Mehrum in Hohenhameln (Landkreis Peine) soll in Kürze wieder angefahren werden. Das Steinkohlekraftwerk wird aktuell als Reserve gehalten. Seit Mitte Juli dürfen Steinkohlekraftwerke aus der Netzreserve wieder in Betrieb gehen, um Erdgas einzusparen. Mehrum ist nach Angaben der Netzagentur bislang der einzige Meiler, der für die Rückkehr ans Stromnetz angemeldet wurde. Genehmigt ist der Betrieb bis Ende April des nächsten Jahres. Das Wiederanfahren für mehrere Monate ist für Kraftwerkbetreiber wirtschaftlich interessant, weil die Strom-Großhandelspreise derzeit hoch sind. Gleichzeitig ist ausreichend Steinkohle auf dem Weltmarkt vorhanden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Erdgas Atomkraft Energie