Stand: 27.12.2020 12:31 Uhr Endlagersuche: Bevölkerung zeigt großes Interesse

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben bislang 476.599 Zugriffe auf ihr Internetangebot verzeichnet. Die BGE ist zuständig für die Suche nach einem Endlager für Atommüll - ein Prozess, der offenbar auf enormes Interesse stößt. Nach Einschätzung der Gesellschaft lässt sich dies vor allem auf die Veröffentlichung eines Zwischenberichts am 28. September zurückführen. Der Bericht nennt erstmals konkrete Regionen, die für den Bau eines Endlagers infrage kommen. "Die Unterseite zum 'Zwischenbericht Teilgebiete' wurde mit Abstand am häufigsten besucht", sagte eine BGE-Sprecherin in Peine. Oft abgefragt wurden demnach auch Informationen zur geplanten Rückholung des Atommülls aus dem maroden Bergwerk Asse im Landkreis Wolfenbüttel.

