Stand: 29.07.2021 15:51 Uhr Empfang digitaler NDR-Radioprogramme kurzzeitig gestört

Am Feitag werden von 10:05 Uhr bis 18:00 Uhr zwei via DAB+ empfangene Programme des NDR abgeschaltet. Grund sind wichtige Instandsetzungsarbeiten am Senderstandort Braunschweig-Drachenberg. Betroffen ist das Regionalprogramm des NDR aus Braunschweig und das Programm K11B. Beide können dann für zweimal eine Stunde nicht empfangen werden, betroffene Teilnehmer können aber alternative Frequenzen oder andere Verbreitungswege nutzen. Zu finden sind diese mithilfe des NDR Empfangschecks.

