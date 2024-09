Eltern zu Unrecht wegen Missbrauchs verurteilt? Urteil erwartet Stand: 26.09.2024 06:19 Uhr Ein Paar aus Goslar ist im vergangenen Jahr wegen massiver Misshandlung der Tochter zu langer Haft verurteilt worden. Dann hob der BGH das Urteil auf. Heute könnte im neuen Prozess gegen Mutter und Stiefvater das Urteil fallen.

Auch im zweiten Prozess am Landgericht Braunschweig hat die Anklage die Vorwürfe der Vergewaltigung, Misshandlung und des geplanten Mordes an der Tochter erneut erhoben. Nun, kurz vor dem Abschluss des Missbrauchsprozesses, erscheint dennoch auch ein Freispruch nicht ausgeschlossen. Denn im Verlauf der Verhandlung sind immer größere Zweifel an den ursprünglichen Anschuldigungen der 26-jährigen Tochter gegen das Paar laut geworden. So sagte ein Gutachter aus, dass die Wahrscheinlichkeit für einen "realitätsbasierten Hintergrund eher gering" sei. Mehrere Ermittler der Polizei hatten zuvor Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Tochter geäußert.

Mangelnde Beweise: Urteil gegen Eltern aufgehoben

Im Juni 2023 hatte das Landgericht Braunschweig die Mutter zu dreizehneinhalb Jahren und der Stiefvater zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Beweiswürdigung der Kammer jedoch für lückenhaft befunden, die Urteile aufgehoben und gefordert, die Aussagen des mutmaßlichen Opfers besser zu klären. Der Fall wurde zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen. Noch vor dem Prozessauftakt im August hob diese Kammer die Haftbefehle gegen die Verurteilten auf, weil das Paar zwar weiterhin verdächtig sei, es aber keinen dringenden Tatverdacht mehr gebe.

Zweifel an Aussagen der Tochter

Im neuen Prozess sagte ein Gutachter aus, dass das mutmaßliche Opfer selbstverletzendes Verhalten sowie depressive Phasen zeige. Dass die Tochter manipulativ oder psychotisch sei oder als Kind Traumata erlitten habe, könne er nicht abschließend attestieren. Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft hatten im vorherigen Prozess die Ermittlungsarbeit der Polizei kritisiert, weil der 26-Jährigen unter anderem lange nicht geglaubt worden sei. Deswegen wurde im neuen Prozess überprüft, wie aussagetüchtig, vernehmungsfähig und glaubwürdig das mutmaßliche Opfer ist. Nach der zweiten Beweisaufnahme standen erhebliche Zweifel im Raum.

Mutter wies alle Vorwürfe von sich

Zum Prozessauftakt hatte die 54-jährige Mutter jegliche Vorwürfe von sich gewiesen. "Die angeklagten Gewalttaten gab es nicht", ließ die Frau durch ihren Anwalt mitteilen. Sie habe nie die Hand gegen ihre 26-jährige Tochter erhoben, keine Gewalt an ihr geduldet und ihr auch nicht nach dem Leben getrachtet. Ihr 58-jähriger Ehemann, der angeklagte Stiefvater, äußerte sich nicht vor Gericht.

Auch Ex-Partnerin der Tochter verurteilt

Nicht nur die Eltern der 26-Jährigen waren vom Landgericht Braunschweig für schuldig befunden worden. In einem früheren Prozess im Jahr 2022 war eine Ex-Partnerin der Tochter wegen schwerer Misshandlungen zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die damals 28-jährige Angeklagte hatte unter anderem einen sexuellen Übergriff in besonders schwerem Fall, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung sowie einen versuchten Totschlag eingeräumt. Erst im Anschluss an dieses Verfahren waren die Eltern in den Fokus der Justiz geraten.

