Elon Musk macht VW Mut für Übergang zur E-Mobilität Stand: 16.10.2021 16:57 Uhr Bei einer Volkswagen-Führungskräftetagung hat sich Tesla-Chef Elon Musk per Video zugeschaltet und dem niedersächsischen Autobauer Mut für den Übergang zur E-Mobilität gemacht.

"Mit einer neuen Denkweise & einer Revolution in unserer Konzernzentrale Wolfsburg können wir den neuen Wettbewerb schaffen", schriebt VW-Chef Herbert Diess im Anschluss im sozialen Netzwerk Twitter. Darunter zu sehen ein Bild, das ihn und Musk zeigt. Diess bedankte sich bei dem Tesla-Chef und kündigte einen Besuch in dessen neuer Fabrik in Brandenburg an. Laut eines VW-Sprechers lud Diess den Südafrikaner auch zu einem Besuch ins Stammwerk nach Wolfsburg ein.

Musk: VW größer Herausforderer von Tesla

Zunächst hatte das "Handelsblatt" über den digitalen Auftritt des Tesla-Chefs bei dem Treffen in Österreich berichtet. Der VW-Konzern werde den Wandel meistern, sagte Musk demnach. Er sehe Volkswagen als seinen größten Herausforderer. "Wir müssen trotz aller Erfolge noch besser werden", sagte Musk und meint damit Produktivität und Schnelligkeit. Dem Autobauer aus Wolfsburg werde der Übergang gelingen, "wenn wir den Wandel mit voller Kraft vorantreiben".

