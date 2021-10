Stand: 13.10.2021 07:39 Uhr Elm-Asse: Bürger können Umwelt-Radioaktivität selbst messen

In einer Messstelle nahe dem maroden Atommülllager Asse sollen Bürger schon bald Umwelt-Radioaktivität selbst messen können. Die Messstelle sei bundesweit einmalig und werde mit einem modernen Gamma-Spektrometer ausgestattet, teilte ein Forscherverbund mit. Das Projekt in der Gemeinde Elm-Asse wird während der Laufzeit bis 2024 wissenschaftlich begleitet. Am Mittwoch soll das Vorhaben der Öffentlichkeit präsentiert werden. Kritik kommt von der Bürgerinitiative Aufpassen e.V. Sie sieht in dem Projekt ein Ablenkungsmanöver, das nicht dazu beitrage, die tatsächliche radioaktive Belastung an der Asse aufzuklären.

