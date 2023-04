Elf Restaurants in Niedersachsen erhalten Michelin-Stern Stand: 09.03.2022 15:23 Uhr Das Wolfsburger Restaurant "Aqua" ist das einzige Restaurant Niedersachsens mit drei Michelin-Sternen. Insgesamt wurden im neuen Guide Michelin elf niedersächsische Restaurants ausgezeichnet.

Mit seinen drei Michelin-Sternen gehört das "Aqua" mit Koch Sven Elverfeld zu Deutschlands neun Top-Adressen mit der höchsten Bewertung in dem Hotel- und Restaurantführer. Es ist nach der Schließung des "La Vie" in Osnabrück im Jahr 2018 das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen. Zwei Sterne erkochte sich erneut das "Jante" in Hannover mit Küchenchef Tony Hohlfeld. Das Jante ist damit das einzige Restaurant in Niedersachsen mit zwei Michelin-Sternen.

Neun Restaurants bekommen einen Michelin-Stern

Neun Restaurants in Niedersachsen wurde ein Michelin-Stern verliehen. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr das "Handwerk" und das "Votum" in Hannover sowie das "Friedrich" in Osnabrück. Auch das "Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen" in Aerzen, das "Sterneck" in Cuxhaven, die "Genießer Stube" in Friedland, das "Seesteg" auf der Insel Norderney, das "Kesselhaus" in Osnabrück sowie das "Apicius" in Bad Zwischenahn wurden mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

