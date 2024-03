Stand: 01.03.2024 08:35 Uhr Eixer See gesperrt: Blau-graue Schlieren im Wasser

Der Eixer See im Landkreis Peine ist bis auf Weiteres gesperrt. Grund sind Verfärbungen des Wassers: Der Betreiber einer Gaststätte am See hatte blau-graue Farbschleier am Ufer entdeckt. Auch einige Badegäste hatten sie bemerkt. Was die Verfärbungen verursacht hat, ist noch unklar. Das Gesundheitsamt habe eine Wasserprobe gezogen, die nun untersucht werde, so ein Sprecher des Landkreises. Bis die Laborergebnisse vorliegen, bleibe der See nahe der A2 bei Peine gesperrt. Das Ufer und die Freizeitanlagen dürfen aber genutzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.03.2024 | 08:30 Uhr